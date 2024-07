Napoli Di Lorenzo annuncia | Cari tifosi il nostro un amore scumbinato Ho pensato di andar via ora su la testa|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-11 18:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: L’ultima stagione per Giovanni Diè stata molto complicata, sotto l’aspetto sportivo e anche personale. Il capitano delsembrava anche ad un passo dall’addio nelle scorse settimane, poi c’è stato il dietrofront. Ieri il comunicato da parte della società che neva la permanenza e un contratto ancora lungo, oggi invece arrivano le parole direttamente da parte del capitano: “del, nelle ultime settimane ilè stato un po’ ‘’, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi.