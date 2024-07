Miss Merkel | la serie tv con protagonista Angela Merkel

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Questa sera in prima serata su Rai 2 è in programma “”, primo film dellatedesca che vede comeKatharina Thalbach. La particolarità di questaè che il personaggio impersonato è proprioche, dopo aver detto addio alla politica, per non annoiarsi decide di improvvisarsi detective e indagare sui casi di omicidio insieme ad un ispettore poco sveglio e una patologa forense. L’ex cancelliera tedesca vive in una piccola città col marito, una guardia del corpo e il suo amato cane. La storia diLaè composta di due puntate da 90 minuti: la prima va in onda questa sera e la seconda la settimana prossima. Ha preso ispirazione da due liberi gialli dello scrittore David Safier, usciti nel 2022 e nel 2023, che hanno ottenuto un grande successo in Germania: “e l’omicidio nel castello” e “e l’omicidio al cimitero”.