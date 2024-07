Matrimonio con sorpresa recensione | può un test del DNA distruggere due famiglie?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) La nostradicon, opera seconda dello sceneggiatore Julien Hervé con i due capisaldi della commedia francese Christian Clavier e Didier Bourdon: una commedia farsesca che ragiona sui pericoli del pregiudizio e dell’eccesso di nazionalismo E se undel DNA cambiasse il destino di duecon, seconda regia dello sceneggiatore Julien Hervé, mette di fronte ledei veterani Christian Clavier e Didier Bourdon alle prese con delle rivelazioni scioccanti sui loro rispettivi lignaggi. Lo fa con una commedia purissima, quasi tutta in interni, che lavora a filo di farsa interrogandosi e interrogandoci sui rischi del nazionalismo e dell’estremismo culturale; il cast è in grande forma (menzione speciale per le moglie Sylvieud e Marianne Denicourt) e lo spirito comico regge, ameno fino ad un terzo atto purtroppo più debole e meno incisivo.