Inter show triplo colpo | difesa rivoluzionata

Calciomercato, Marotta è pronto a fare il suo solito colpo estivo dopo aver preso Zielinski e Taremi a zero. Colpo in difesa per l'Inter. Beppe Marotta, da un mese a questa parte, è il nuovo presidente dell'Inter. E chissà, magari anche questa nuova carica lo sta facendo accelerare su diverse questioni di mercato che riguardano i nerazzurri. Marotta (Lapresse) – Ilveggente.it Quando era "solamente" l'amministratore delegato ha chiuso a parametro zero sia Zielinski dal Napoli che Taremi dal Porto: il primo è già stato ufficializzato dal club nerazzurro, il secondo invece ieri è sottoposto a degli ulteriori accertamenti medici prima del via libera definitivo. Insomma, anche in questo caso non ci sono problemi all'orizzonte. Chiuse anche diverse operazioni in uscita, con dei giocatori che erano in scadenza e che hanno salutato, adesso secondo le informazioni che in particolare in questo caso arrivano dalla Spagna, l'Inter vuole determinare il mercato andando a rinforzare la difesa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi, anche lui in odore di rinnovo.