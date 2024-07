Ho una notizia su mio figlio Josè Amadeus lo annuncia a tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) José, orgoglio di papà. Iladolescente del noto conduttore televisivo è finito in queste sotto i riflettori. A fareè l’inizio per lui di una nuova esperienza che potrebbe segnare tutta la sua vita, regalando tante soddisfazioni a lui e a suo papà.ancora non ha rilasciato commenti a proposito. José a 15 anni lascia la casa di mamma e papà e inizia una nuova avventura. Ildie Giovanna Civitillo sorprende. Molti pensavano che il giovane ambisse a qualche ruolo nel mondo dello spettacolo. Il pubblico lo conosce bene, perché ingli anni in cuiha condotto il festival di Sanremo, lui era in prima fila insieme alla mamma. Leggi anche: “Che cattiveria”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il cognato Edoardo Tavassi si fa sentire poco prima delle nozze Niente musica, niente spettacolo.