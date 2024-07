FOTO | John Cena in India per il matrimonio del figlio di un ricco tycoon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come sappiamo, in quel di Money In The Bankha annunciato il suo ritiro dal wrestling lottato. Non un ritiro immediato. Il 2025 sarà il suo ultimo anno di “attività” e molti fan stanno già sperando in una sua ultima run titolata, il che significherebbe superamento del record di Ric Flair con la conquista del 17 titolo mondiale. Nel frattemposi è recato inper uncui hanno presenziato volti noti di Hollywood.insi è recato inquale invitato aldi Anant Ambani e Radhika Merchant. Anant è ildi Mukhesh Ambani, ricchissimo uomo d’affari, uno dei più ricchi d’Asia. Oltre al 16 volte campione del mondo, presenti anche numerose altre celebrità quali Rhianna, Justin Bieber, Kim Kardashian e via dicendo.