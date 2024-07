Formula E | Maserati nessuna gara in Italia | Siamo delusi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un coro unanime che si è elevato da tutta la scuderiana. Unaone cocente che nel 2025 regalerà al team del Tridente una nostalgia di casa ben palpabile. Laha accolto con forte amarezza la mancanza di una tappana nella Stagione 11 dellaE. La squadra tricolore, dopo essere stata abbracciata dal pubblico casalingo nei round di Roma e Misano, non potrà contare sull’appoggio dei propri tifosi nell’anno che verrà. Un forte senso di tristezza pervade tutti gli uomini della squadra azzurra che non hanno nascosto la speranza di tornare a gareggiare, al più presto, nel Belpaese.E, allamancherà correre in casa nel 2025: “Speriamo torni presto una tappa in” (Credit foto –Corse)“Ovviamente è deludente non vedere unadi casa per noi in– ha dichiarato a RacingNews365 Giovanni Sgro, Responsabile diCorse –.