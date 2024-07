Flaica Cub Benevento nasce lo sportello contro le discriminazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCUB die Provincia ha organizzato una conferenza stampa, venerdì 19 luglio ore 10.30 presso la sede CUB disita in Via G. Vitelli 90, per la presentazione dellole. Si tratta del primonazionale aperto per dare assistenzaleLGBTQIA+,la violenza di genere,lerazziali, culturali, religiose e altre. Nell’occasione sarà presentato loe il progettola violenza di genere. Un comportamento che purtroppo e sempre più diffuso e presente nella nostra società, che non può e non sarà mai tollerato da chi come noi lotta ogni giorno per la difesa dei diritti dei più deboli. Purtroppoe provincia sempre più spesso finiscono nella ribalta nazionale per atti di violenza di genere.