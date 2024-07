Calciomercato Inter in arrivo due ufficialità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un periodo di fuoco per i campioni d’Italia in carica dei nerazzurri. Ildell’nella giornata di oggi potrebbe annunciare duetanto attese: la prima riguarderà il rinnovo contrattuale di Simone Inzaghi, già confermato da Beppe Marotta, mentre la seconda farà diventare Mehdi Taremi il nuovo attaccante dei meneghini., rinnovo di Simone Inzaghi edi Mehdi Taremi (Credit foto – Getty Images)“Simone Inzaghi? E’ un ciclo iniziato qualche anno fa e non siamo nemmeno a metà, vogliamo continuare con lui e se lo merita – queste le parole riportate dall’Ansa di Beppe Marotta, presidente dell’che ha recentemente parlato della situazione contrattuale del tecnico che nella passata annata ha riportato lo scudetto nella parte nerazzurra di Milano -.