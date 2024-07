Cabal il nome nuovo Inter in contatto col Verona | apertura ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Davidè ilper la difesa dell’. Il giocatore del, arrivato in Italia lo scorso agosto, piace al club meneghino.INEDITO – E spunta anche. L’inserisce anche ildel 2001 delsui propri taccuino. Il giocatore è arrivato lo scorso agosto in Italia e ha contribuito alla salvezza della squadra scaligera allenata da Marco Baroni. Si tratta di un profilo, che rientra più o meno nei dettami descritti da Oaktree: ossia giovane, futuribile e di prospettiva. D’altrondeè anche pronto: conosce già il campionato italiano e ha anche lavorato in quel ruolo da braccetto con lo stesso Baroni. L’ha già contattato il, il quale ha aperto ad una sua possibile cessione. Spunta, l’allarga il suo cast per la difesa NUMERI –è arrivato in Italia dai colombiani dell’Atletico Nacional per meno di un milione di euro e nell’ultima stagione con ilha collezionato 22 presenze stagionali, senza però mai segnare o mettere a referto un assist.