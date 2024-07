BFM 2025 | aperto il bando per iscrivere i propri film

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024)ilper partecipare alla selezione della 43a edizione di BergamoMeeting, in programma dall’8 al 16 marzo. La deadline per l’iscrizione deialla Mostra Concorso (competizione riservata ai lungometraggi di fiction) e alla sezione Visti da Vicino (competizione riservata ai documentari) è fissata per venerdì 6 dicembre 2024. Entrambi i concorsi presenteranno opere provenienti dal panorama internazionale e inedite in Italia. REQUISITI, SELEZIONE E SCADENZE Alla Mostra Concorso sono ammessi unicamente lungometraggi di finzione della durata minima di 60’, terminati dopo il 1° gennaio 2023. Condizione tassativa per la presentazione alla Mostra Concorso è che ilnon sia stato ancora distribuito in Italia e/o proiettato in altre manifestazioni italiane, salvo eccezioni che saranno valutate dalla commissione competente.