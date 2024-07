Atletica oggi in tv orari Meeting Meeting Montecarlo 2024 | programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)venerdì 12 luglio (a partire dalle ore 19.00) va in scena la nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Appuntamento aper una serata che si preannuncia particolarmente ricca e avvincente, con tantipresenti nel Principato di Monaco, anche se purtroppo non ci sarà Gianmarco Tamberi, alle prese con un problema fisico che va risolto prima delle Olimpiadi di Parigi. Lorenzo Simonelli cerca riscatto sui 110 ostacoli dopo l’opaca prova di Parigi: il Campione d’Europa incrocerà grandi bih come Grant Holloway (Campione del Mondo, 12.81 in stagione) e gli altri statunitensi Trey Cunningham e Cordell Tinch oltre al giamaicano Rasheed Broadbell. Nadia Battocletti correrà i 5000 metri sfidano le etiopi Alemayo, Alemeshete, Amebaw, Mebratu e le keniane Akidor e Nyaga dopo essersi laureata Campionessa d’Europa.