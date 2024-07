11 Luglio 2024 – Biden nuovo lapsus passa la parola a Putin ma è Zelensky

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Presidente degli Stati Uniti Joeè inciampato in unquando, alla fine del suo breve intervento a conclusione del vertice Nato, ha annunciato dire laal Presidente russo Vladimir, anziché al Presidente ucraino Volodymyr. Il leader dei Democratici al Senato Chuck Schumer sarebbe favorevole a un ritiro dalla corsa presidenziale di Joe. Lo riporta il New York Times. La casa automobilistica statunitense General Motors (Gm) ha annunciato oggi investimenti pari a 1,2 miliardi di reais (l’equivalente di circa 171 milioni di euro) per l’espansione dello stabilimento Gravatai, situato nella zona metropolitana di Porto Alegre, nel sud del Brasile. La polizia federale del Brasile ha riferito di aver arrestato diversi esponenti dell’agenzia di intelligence nazionale (Abin) con l’accusa di aver illegalmente intercettato le comunicazioni di esponenti dell’opposizione e giornalisti durante la presidenza di Jair Bolsonaro.