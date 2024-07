WWE | Massimo risultato col minimo sforzo Logan Paul taglia un importante traguardo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sconfiggendo Rey Mysterio il 4 novembre 2023 a Crown Jewel a Riyadh, Arabia Saudita, il WWE Universe ha vistoalzare al cielo la cintura degli Stati Uniti. Felici o meno della vittoria dell’influencer, The Maverick ha difeso il titolo oggettivamente poco, solo due volte, battendo Kevin Owens via DQ alla Royal Rumble e successivamente su Owens e Randy Orton in un triple threat a WrestleMania XL. Nella storia Ciononostante, ciò non gli ha impedito di raggiungere un: negli ultimi 10 anni, è il più longevo US Champion con un regno di 250 giorni, e detiene la run titolata più lunga tra gli attuali campioni. Nelle ultime settimanesi è scontrato con LA Knight, palese avvisaglia di un match a SummerSlam il mese prossimo.