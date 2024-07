Via Spadolini firme contro il rumore Festa con dj e ballerine pub multato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nelle scorse settimane, un gruppo di residenti delle viee Magazzini Posteriori, nella Nuova Darsena di Ravenna, aveva presentato una petizione al Comune per denunciare una situazione di degrado crescente. Sessantadi cittadini evidenziavano problemi legati ai rumori serali e al degrado ambientale, con particolare riferimento alla musica alta proveniente da un locale pubblico all’angolo che utilizza un’area verde concessa dal Comune per fini di ristorazione. Durante il periodo della pandemia, il locale in questione aveva ottenuto l’autorizzazione per utilizzare l’area verde. Tuttavia, negli ultimi mesi, questa concessione ha portato a una serie di lamentele da parte dei residenti, che si sono trovati a convivere con rumori molesti e situazioni di degrado.