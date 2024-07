Valerio Mastandrea non è vecchio ha 52 anni | l’attore interviene direttamente sui social e i suoi commenti sono bellissimi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “A me il #day fa pis***** perché trovi nello stesso hashtag un uomo che qualche secolo fa sarebbe stato usato come modello per fare le statue di marmo e subito sotto Pier Ferdinando Casini”: nelle parole di un noto utente di X (@HuertDeAuteuil) c’è il succo del #day, ovvero una sorta di celebrazione in chiave ironica degli over, rigorosamente uomini. Si tratta di age shaming? Rispondete voi. Va detto che se da un lato i personaggio famosi (da Gerard Butler a Omar Sy) coinvolti vengono riempiti di complimenti (quasi sempre) per come sfoggiano la loro età, dall’altro vengono additati come “vecchi” uomini che certo anziani non. È il caso diche si è trovato coinvolto con tanto di hashtag e che non è certoanche se lui, con una dose di autoironia, è stato al gioco.