Un orso la azzanna e la trascina in un dirupo lei riesce a chiamare i soccorsi durante l’attacco ma non a salvarsi | morta 19enne in Romania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Stava camminando lungo il sentiero di Jepii Mici sui Monti Bucegi, nei Carpazi, assieme al suo fidanzato, quando unl’ha presa e portata via. Così unain, aggredita dall’animale. Lo riporta l’agenzia di stampa romena Mediafax, aggiungendo che una persona ha sparato all’dopo che il plantigrado ha provato ad aggredire le squadre di salvataggio arrivate per soccorrere la giovane. L’, di circa 3 anni, secondo quanto riporta l’emittente TVR Info, ha mla vittima alle gambe e l’hata in un, dove la giovane è caduta per 100 metri. Secondo la ricostruzione fornita dalla testata The EpochTimes-, mentre venivata la donna ha chiamato il servizio di soccdi montagna Salvamont e ha raccontato al telefono quanto le stava accadendo, ma all’arrivo dei soccorritori sul posto la donna era già