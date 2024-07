Superman | nuove foto dal set mostrano l’Uomo d’Acciaio in trappola

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024)dal setinMentre le riprese dicontinuano a Cleveland, lee i video dal set del reboot di James Gunnil panico nelle strade, mentre i cittadini iniziano a fuggire da qualcuno – o qualcosa – che sta causando distruzione in città.(David Corenswet) è presente, ma sembra che sia stato temporaneamente messo fuori gioco dopo essere rimasto into fino al collo in un grande cratere nel terreno che è stato riempito di macerie. È il risultato di una battaglia contro un nemico altrettanto potente? Al momento non c’è traccia dell’innominato villain ed è ancora difficile stabilire quale minaccia si stia abbattendo su Metropolis. Ulteriori, però, offrono un primo sguardo a Krypto o almeno, a un cane vestito da Krypto! Sappiamo che il super-cane sarà portato in vita tramite CGI per alcune scene, ma è possibile che Gunn abbia anche un cane vero a disposizione come controfigura.