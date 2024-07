Soliteck e fuoriuscita Agostinelli da Noi di Centro Mastella fa il pompiere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuove scure sulla prossima Città Spettacolo; attendista sulla, diplomatico sulladi Carmineappena dimessosi da segretario provinciale di “Noi di”. A margine del protocollo d’intesa firmato all’Asl, il sindaco Clementee il presidente dell’Asi Domenico Vessichelli hanno sottolineato come si stia lavorando per l’investimento dell’azienda lituanache dovrebbe iniziare la produzione di pannelli fotovoltaici. Domenico Vessichelli, presidente dell’Asi ha assicurato che l’affare si farà. “Vedrò gli emissari dell’azienda lituana a fine luglio”, ha detto per sottolineare che l’investimento privato estero avrò una ricaduta occupazionale di oltre 300 unità.ha aggiunto: “La nostra disponibilità è massima.