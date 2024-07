Simulazione per il test di accesso a al corso in Medicina e chirurgia e ai corsi delle Professioni sanitarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 lugio2024 – Il 17 luglio alle ore 14.30, nell'Aula 1 del complesso didattico del Policlinico Le Scotte (viaScotte 4) a Siena si terrà ladella prova di ammissione per l'aldi laurea magistrale ine aidell’Università di Siena. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei 230 posti disponibili. Per partecipare occorre la prenotazione attraverso il form dedicato pubblicato suo sito OrientarSi: orientarsi.unisi.it/evento/-prova-ammissione--e--luglio. Per l’aldi laurea magistrale inil prossimo 30 luglio si terrà la seconda e ultima sessione deldil le iscrizioni per partecipare si sono chiuse lo saprile; sono 273 i posti previsti.