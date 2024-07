Salviamo gli alberi di Gallarate catena umana oggi pomeriggio in via Curtatone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Varese), 11 luglio 2024 – L’appuntamento è peralle 18,30 ain via, l’appello è del Comitatoglidiche nei giorni scorsi ha consegnato in comune le 1000 firme di cittadini che sostengono la petizione contro la realizzazione del nuovo polo scolastico che cancellerà proprio l’area boschiva in viamentre sono da riqualificare gli edifici scolastici esistenti nei quartieri, Cascinetta e Cajello. Ribadiscono dal Comitato “L’area su cui sorgerà il nuovo polo scolastico è inadatta a ospitare delle scuole perché racchiusa tra autostrada e ferrovia e soggetta a forte inquinamento acustico ed atmosferico". Il bosco di via, sottolineano “ è un vero e proprio bosco urbano, non deve essere tagliato né abbandonato al degrado: deve essere messo a disposizione dei due quartieri tra i più poveri di verde pubblico di tutta”.