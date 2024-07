Reggio Emilia la seconda vita di Romano Incerti | Dopo aver sconfitto un tumore corro portando sacchi di sabbia e alzo palle di cemento di 50 chili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – C’è un podista storico, al quale non sono bastate oltre 300 gare da 10 chilometri, 130 mezze maratone da 21 e 65 maratone da 42 chilometri e spiccioli., oggi sessantunenne, è voluto andare sul duro e in particolare sulle spartan race., di cosa si tratta? “Sono corse da Spartani, corse a ostacoli in cui ci si può imbattere in ponti di legno, scivoli insaponati, corde, pietre, fango messi apposta per rendere il percorso più duro e al tempo stesso più divertente. Salvo che sono lunghe anche sino a 60 chilometri e gli ostacoli sono tanti”. Anche la terminologia è sintomatica “Sì, perché si parte dalle sprint di 5 chilometri e 20 ostacoli, per passare alle super da 13 con 25 ostacoli e arrivare alle ’beast’, che ovviamente sta per bestia, 21 chilometri e una trentina di ostacoli.