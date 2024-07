' Obama sapeva e non si è opposto all' appello di Clooney a Biden'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'ex presidente americano Barackha saputo in anticipo dell'esplosivodi Georgea Joea ritirarsi, ma non si è. L'attore di Hollywood e grande sostenitore democratico ha chiamatoper avvertirlo che avrebbe fatto la richiesta in un editoriale pubblicato mercoledì sul New York Times, secondo quanto riferito da fonti informate a Politico. L'ex presidente, spiegano le medesime fonti, non ha incoraggiato o consigliatoa fare queste osservazioni, ma non ha nemmeno cercato di fermarlo. .