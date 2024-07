Napoli arrivata la decisione su Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024)lasuLa gestione post scudetto da parte delnon è stata delle migliori. Oggi sembra essere già cambiato il registro, a partire dal mercato. Perché dopo le ufficialità di Rafa Marín e Spinazzola è pronto per essere annunciato anche Alessandro Buongiorno, fortemente corteggiato dagli azzurri (e da Antonio Conte). C’è la questione centravanti al centro di tutto, perché gli occhi saranno puntati su Victor. Oggi si attende il pagamento della clausola, cosa che non è ancora accaduta. Il calciatore con ogni probabilità andrà via, ma nel frattempo è di proprietà dele prenderà parte al ritiro estivo a Dimaro che inizierà oggi. Regolarmente in campo, Conte lo tratterà come un normalissimo tesserato, fino a quando non accadrà qualcosa.