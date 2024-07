Morgan a processo per stalking Sui social si difende | Vi piacciono i mostri ma io sono un angelo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Monza, 11 luglio 2024 – I riferimenti espliciti alpere diffamazione in cui è imputato, non ci. Ma è chiaro cheparli di questo, nel suo solito modo funambolesco, e, neanche a dirlo, autoassolutorio, nel post suipubblicato nella notte tra mercoledì 10 luglio e oggi giovedì 11 luglio. Questo il testo: “Oggi, se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli nonai. Gli angeli stiano con me, la poesia, la musica, la gentilezza, la parola, la comprensione, la pazienza, l’impegno, la lealtà, la meraviglia. Istiano con loro, la bramosia, la distruzione, l’odio, la vendetta, la mutilazione, la mutilazione, la menzogna, il tradimento, il ricatto".