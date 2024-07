Mirafiori muore lentamente e Tavares assicura | E’ il cuore pulsante di Stellantis Ma non ci crede più neanche Urso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo l’amministratore delegato Carlosè ildie di questo Paese”. Nel frattempo però la produzione dello storico sito torinese diminuisce inesorabilmente, il personale viene energicamente incentivato ad andarsene e il piano di rilancio è fatto di molte promesse e, per ora, pochissimi fatti. Sarà che, parlando in occasione della cerimonia dei 125 anni della Fiat ha pensato di non lesinare sulla retorica. E infatti ha aggiunto: “Il progetto perrappresenta un impegno per l’Italia. Rappresenta la volontà di continuare a investire in Italia”. Peccato che l’unico vero grande progetto per l’Italia, la giga factory di Termoli, sia stato intanto congelato. “C’è ancora molto da fare per Fiat nell’era, voglio ringraziare tutti quelli che stanno lavorando perché abbia altri 125 anni di storia.