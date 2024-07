Matrimonio con sorpresa la recensione | Una farsa sul nazionalismo d’oltralpe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladicon, esordio in solitaria per Julien Hervé che per la prima volta unisce sulla scena due icone della commedia francese: Christian Clavier e Didier Bourdon. Una classica commedia degli equivoci che a colpi di gag mette alla berlina ilfrancese e certi biechi pregiudizi razziali. Lo fa sin dal titolo originale Cocorico (in italiano diventato inspiegabilmentecon), il verso del gallo in francese, e se questo non dovesse bastare per dichiarare con forza le proprie intenzioni, ci pensa il sottotitolo che lo accompagna: "non si scelgono i propri antenati". Il film in sala dall'11 luglio si inserisce nella tradizione del genere e ne ripropone cliché e linguaggi, pur apparendo a tratti fuori tempo massimo.