L’oste di Casaletto che uccise il ladro i giudici | Ha premuto volontariamente il grilletto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)Lodigiano (Lodi), 11 luglio 2024 – L'oste diLodigiano Mario Cattaneo non ha sparato accidentalmente ma ha" ildel fucile, "carico" e "senza sicura", mentre si trovava "quanto meno in piedi" e uccidendo ilche si trovava a "breve distanza" e di spalle. La Corte d'Appello di Milano, nelle motivazioni con cui ha confermato l'assoluzione di Mario Cattaneo, il ristoratore di 73 anni finito imputato per eccesso colposo di legittima difesa e scagionato grazie alla nuova legge voluta da Matteo Salvini, ricostruisce in modo diverso rispetto al Tribunale la dinamica di quanto avvenuto la notte del 10 marzo 2017. I, infatti, hanno assolto "perché il fatto non costituisce reato" e non come ha fatto il Tribunale di Lodi, nel gennaio 2020, "perché il fatto non sussiste".