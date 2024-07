La saga Cattivissimo Me nelle sale UCI Cinemas grazie a Kids Club

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per la rassegna familiare, il circuito cinematografico UCIha preparato una gustosa sorpresa in attesa dell’uscita in sala diMe 4. Dal 14 luglio al 4 agosto, infatti, ledel circuito UCIproporranno quattro appuntamenti con la fortunataanimataMe. Il costo del biglietto sarà a partire da 4,50 euro per grandi e piccoli. Qual miglior modo per prepararsi all’arrivo in sala diMe 4? Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa da poco diffuso: Questa estate negli UCIarriva una versione speciale di, la rassegna settimanale che tutte le domeniche propone un film per bambini a un prezzo speciale a partire da 4,50 euro. Per le prossime quattro domeniche il Circuito proietterà i film, distribuiti da Universal Pictures International Italy,Me 2, Minions,me 3 e Minions 2 – Come Gru diventa