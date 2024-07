La Partita del Cuore 2024 | quando in tv e ospiti vip tra cantanti e politici

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Torna l’appuntamento con ‘Ladel‘ che quest’anno (il) ha raggiunto la 33esima edizione. Sport, spettacolo e solidarietà si uniscono in un evento che vede scendere in campo la Nazionalee la Nazionale della Politica a sostegno di due ospedali pediatrici. Vediamo insiemeandrà in onda e chi parteciperà. Ladel: in campo per solidarietà Grande attesa per Ladelche si giocherà allo stadio Gran Sasso d’Italia all’Aquila. A sfidarsi saranno la Nazionale deie quella della Politica che sono impegnate nel raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’evento, prodotto dall’Associazione Nazionalee da Settimio Colangelo, sarà trasmesso anche in tv il giorno dopo.