Jasmine Paolini quella bambina che sognava Wimbledon ora è a un passo dalla storia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lucca, 11 luglio 2024 – Loda, il campo di erba verde di. Quando guardava in tivvù Roger Federer vincere una finale dietro l’altra del torneo più antico e prestigioso al mondo. lei andava in giro dicendo con aria sicura: “Un giorno giocherò anche io su quell’erba“. E oggi che c’è lei su quel ‘Centrale‘ dove si è guadagnata la semifinale, prima italiana a raggiungere questo risultato, quasi stenta quasi a crederci. “Mi sembra strano essere qui, mi sembra di sognare, non so che dire", sono state le sue parole alla televisione inglese dopo la vittoria contro Emma Navarro che le ha spalancato la strada alla semifinale in programma oggi contro la la croata Donna Vekic. Parole dettategrande semplicità die pronunciate sempre con il suo grande sorriso sulle labbra, sorriso che dopo il pubblico del Roland Garros a Parigi, ha conquistato anche quello didi cui è diventata beniamina indiscussa.