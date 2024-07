In matematica competenti solo 4 su 10 tredicenni al Sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)il 48% degli studenti e delle studentesse di terza media della macro-area Sud raggiunge almeno il livello 3, ovvero il livello di base ine questa percentuale scende drammaticamente al 39% nel Sud e Isole. E' quanto emerge dal Report Invalsi 2024. "Un dato allarmante", lo ha giudicato il presidente Invalsi, Roberto Ricci. Come era avvenuto nel 2023, anche i risultati del 2024 confermano che si è fermato il calo in Italiano eriscontrato tra il 2019 e il 2021, ma purtroppo non si riscontra ancora un'inversione di tendenza. Gli esiti di Inglese (sia listening sia reading) sono invece in netto miglioramento. .