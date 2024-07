Il primo giorno dell’Atalanta 2024 25 | ripartenza con obiettivo Varsavia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Zingonia. Zaniolo il(con Rossi di passaggio alle visite mediche), Carnesecchi in leggero ritardo l’ultimo. Mercoledì (10 luglio) i giocatorisi sono radunati a Zingonia agli ordini di Gian Piero Gasperini per il pranzo di gruppo fuori sede, visto che ci sono lavori in corso alle cucine del centro Bortolotti, e poi per ilallenamento pomeridiano. Ad accogliere i calciatori una ventina di tifosi che hanno sfidato il caldo e il sole pur di strappare una foto o un autografo: il loro ritorno a casa è stato soddisfacente anche sotto questo punto di vista, considerando che praticamente tutti hanno speso un minuto per accontentare i presenti, al netto di ritardi rispetto all’appuntamento fissato alle 12.30. Tutti presenti, eccezion fatta per Toloi che rientrerà giovedì con undi permesso extra e chi invece è stato impegnato agli Europei e in Copa America: Gianluca Scamacca (rientro il 2o lugli0), Charles De Ketelaere (rientro il 22), Berat Djimsiti (il 15), Mario Pasalic (il 16) ed Ederson (il 29).