Giorgio Armani chi era lo storico compagno Sergio Galeotti

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il nome diè simbolo di eleganza, stile e dedizione. Un’icona intramontabile del mondo della moda e presenza costante e affidabile nelle scelte delle star nei red carpet. Al suo fianco, per molti anni, c’è stato il, presenza discreta ma fondamentale. Morto nel 1985 per una grave malattia, era un architetto e collaborò a fianco di. Scopriamo di più di lui e su di lui e sulla storia con il celebre stilista. Chi eradinacque a Pietrasanta, in Toscana, il 26 luglio del 1945. Era dotato di un animo artistico e creativo, coltivato fin da giovane. Frequentò il liceo artistico di Carrara, per poi lavorare come architetto in numerosi studi in tutta Italia.