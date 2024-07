Forze dell' ordine troppo colpevolizzate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) E’ una tecnica di manipolazione lenta ma incisiva che tende a modificare gli orientamenti ed il costumee persone in modo quasi inavvertibile. Ma estremamente efficace. E fa molta presa sulle persone dalla personalità più fragile come i giovani e coloro che tendono all’indifferenza o alla relatività. Il caso più classico e più praticato è il proposito di minare l’autorità e il principioe regole ee gerarchie, che poi alla fine si prefigge di mettere in discussione il valore del merito su cui si fonda una società responsabile e consapevole. Si mira così ad un appiattimento degli atteggiamenti e del pensiero sul quale poi è più facile intervenire. Negli Usa, Nord Carolina, sono stati uccisi a colpi di armi da fuoco quattro agenti di polizia che cercavano di arrestare un sospettato ed altri sono rimasti feriti; una vera e propria carneficina di cui i media si sono ben guardati di dare notizia .