Euro 2024 de la Fuente sulla finale Spagna-Inghilterra | Sarà uno spettacolo tra due grandi squadre

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il CT della, Luis de la, ha parlato in vista delladicontro l’: “Mi aspetto un grande. C’è eccitazione all’idea di affrontare un avversario così importante, che vanta diversigiocatori. Sono duein ottima forma e tutto lascia pensare cheun grandeper gli spettatori il match di domenica. Abbiamo stili abbastanza diversi: l’è una squadra fisica con giocatori a cui piacciono gli spazi“. La guida delle Furie Rosse ha poi aggiunto: “Cercheremo di imporre il nostro stile di calcio e di mantenere il possesso della palla ma abbiamo anche la possibilità di giocare in contropiede. In unaentrano in gioco tanti aspetti: il non sbagliare, la sensazione di sapere che ci sono pochi margini di errore, il non voler perdere e il voler vincere“.