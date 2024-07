È il corpo di Giuseppe 17enne si tuffa in acqua poi scompare | trovato morto dopo due giorni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non è finita bene, anzi è finita nel modo più drammatico la triste scomparsa di, un ragazzo di soli 17 anni sparito da due. Infatti, è statoe recuperato il suo cadavere da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, coadiuvati dal soccorso alpino della Guardina di Finanza.il tuffo era scomparso nel nulla in, mentre il suo amico era riuscito a farcela. Infatti, al momento della scomparsa di, assieme al giovanissimo di 17 anni c’era pure un amico di 22 anni. Stando a quanto riferito, quest’ultimo avrebbe fatto di tutto per aiutarlo ma purtroppo l’adolescente non è riemerso e si sono perse le sue tracce. Fino alla giornata dell’11 luglio, quando i soccorritori hanno rinvenuto il suo. Leggi anche:sul colpo.