Due giovedì per animare via Roma Negozi e musei aperti fino a tardi | Iniezione di vitalità al commercio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Trascorrere una serata in centro storico a Montevarchi con, magari approfittando dei saldi estivi, cibo e animazione. Sono state presentate lunedì mattina una serie di iniziative che si terranno questa sera e il 18 luglio legate anche all’intrattenimento, per vivere il cuore della città nelle calde sere d’estate. Un cuore sempre pulsante, nonostante le difficoltà generali che sta vivendo il mondo del. Come ha ricordato Roberta Soldani, referente di Conf, il periodo degli sconti è partito discretamente – si registra movimento e interesse – e in viala situazione, tutto sommato, è stabile. Nel 2023 ci sono state tre chiusure nel corso montevarchino: duedi abbigliamento e uno di oreficeria, andato in "pensione" dopo decenni di attività.