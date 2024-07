Correa continua il rebus per il giocatore | due squadre vicine – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mentre le trattative procedono, l’Inter soppesa le diverse opzioni sul tavolo per far liberare, e sbloccare un ulteriore slot in attacco. IN USCITA – Si registrano movimenti in uscita per Joaquin. L’argentino, dopo aver attirato l’interesse di club arabi, turchi e dell’Aek Atene, potrebbe fare ritorno a una delle sue ex. Lazio e Siviglia hanno mostrato interesse e hanno iniziato a esplorare con l’agente Lucci la fattibilità economica di un eventuale trasferimento. Servono circa 8 milioni di euro per evitare una minusvalenza per l’Inter, che sta valutando attentamente la situazione.e Inter, bisogna fare cassa INTERESSI – Come riferito da Simone Togna di Tuttosport Lazio e Siviglia hanno espresso il loro interesse per Joaquine hanno avviato discussioni con il suo agente, Alessandro Lucci, per valutare la fattibilità economica del trasferimento.