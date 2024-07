circolo arci di via crispi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo la prima serata della scorsa settimana, l’improvvisazione teatrale torna protagonista alla Skaletta Rock Club. Neldi via168, saranno nuovamente ospiti questa sera i Mirpò con il secondo appuntamento dedicato all’ImproShow, che prenderà il via alle 21.30. Una nuova proposta dedicata alle diverse declinazioni dell’arte che andrà in scena nello spazio esterno ’Summer in the city’, attivo fino al mese di settembre, durante il quale un gruppo di agguerriti improvvisatori delizierà con divertentissimi sketch di cui il pubblico stesso sarà il regista, offrendo spunti, idee e partecipando in prima persona a quanto avverrà in scena". Per informazioni 3483266485. Ingresso riservato ai possessori di tessera