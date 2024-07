Calciomercato Milan c’è l’ok di Youssouf Fofana | adesso Moncada accelera con il Monaco Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 luglio 2024), luce verde da parte diGeoffreycon ile prova a chiudere il colpoha trovato l’accordo per il trasferimento al. E’, così, arrivata la luce verde dal parte del centrocampista di proprietà del, chesi prepara a diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Bisogna solamente trovare ild’incontro con il club francese per le cifre dell’affare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilvuole circa 20/25 milioni di euro. Con il contratto in scadenza nel 2025, però, la dirigenza rossonera è convinta di poter arrivare ad uno “sconto” e la prima offerta delsi ferma intorno ai 15 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda lo stipendio del giocatore c’è già l’accordo e l’ingaggio dovrebbe essere di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.