Bufala Campana approvato OdG primo firmatario on Cerreto | maggiore tutela e controllo del latte

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma. E’ statoquesto pomeriggio alla Camera dei Deputati un importante ordine giorno presentato dagli onorevoli, Cangiano, Mattia e Ruspandini. Nella premessa, tra l’altro, si legge che l’art. 4 della legge 11 agosto 2014, n. 1161 prevede che la produzione della “Mozzarella di” DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamenteproveniente da allevamenti inseriti nel sistema didella DOP Mozzarella di. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente conproveniente da allevamenti inseriti nel sistema didella DOP Mozzarella di; al fine di assicurare la più ampiadegli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato deldi, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari didisono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità delprodotto quotidianamente, dei quantitativi diditrasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione deldiutilizzato.