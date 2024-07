Biglietti Vasco Rossi | tutto quello che devi sapere per il Tour 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il nuovodiè uno degli eventi musicali più attesi del. Il rocker italiano, conosciuto per i suoi concerti spettacolari e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ha annunciato una serie di date che toccheranno diverse città italiane. Ildiprosegue a gonfie vele. Il “Komandante” è tornato più forte che mai di nuovo sul palco e non ha intenzione di fermarsi. In questo articolo, esploreremo tutte le informazioni necessarie per acquistare ie partecipare a uno degli spettacoli più memorabili dell’anno., foto Ansa – VelvetMagIldiè iniziato a giugnoe prevede diverse tappe in tutta Italia. Le città principali incluse nelsono Roma, Milano, Napoli, e Firenze.