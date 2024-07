Basket serie B Un regista per i Blacks Fragonara nuovo play

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sarà un ventenne ildei. Dai Legnano Knights è arrivato Albertoclasse 2004, ma già con una buona esperienza sulle spalle maturata inB e nei campionati nazionali, tanto da essere nel giro della nazionale Under 20. Nella scorsa stagione è stato il vice di Tommaso Marino a Legnano, esperienza che lo ha fatto crescere molto, essendo l’ex OraSì uno dei miglioriitaliani degli ultimi anni. "È stato il progetto dei Raggisolaris a convincermi di scegliere Faenza – spiega– e ne sono rimasto subito entusiasta quando mi è stato presentato da Garelli. Sono il classicomaker che cerca di fare quello che gli viene chiesto dall’allenatore, come gestire il gioco, far canestro e servire assist, ma l’importante è che faccia sempre la la scelta giusta per il bene della squadra.