Atalanta Matteo Ruggeri compie 22 anni e sogna l’azzurro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bergamo, 11 luglio 2024 - Ventidue candeline spente sulla crostata oggi al centro sportivo di Zingonia per l’astro nascente nerazzurro. Il laterale sinistro della Val Brembana, nato a San GiovBianco ma cresciuto a Zogno, è ormai un veterano della Dea nonostante i suoi soli 22. Arrivato nel settore giovanile dopo i primi calci negli oratori, ad appena 10, compagno di squadra Giorgio Scalvini nelle varie categorie, campione d’Italia con la Primavera nel 2020 e, sempre dall’estate 2020, aggregato in prima squadra da Gian Piero Gasperini che lo ha fatto debuttare ufficialmente in Champions League nel finale della gara casalinga contro il Liverpool del 3 novembre e lo ha poi fatto esordire da titolare la successiva domenica contro l’Inter di Conte.