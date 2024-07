AEW | Bryan Danielson trionfa nella Owen Hart Cup contro Adam Page e vola ad All In

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’edizione 2024 dell’Foundation Tournament è giunta stanotte alle battute conclusive con la finale disputata nel corso della puntata di Dynamite. A sfidarsi sul ring, per l’ennesima volta in questi anni,e la Wild Cardcon Jeff Jarrett scelto come speciale guest enforcer a bordo ring. Un arbitro speciale Un match traè sempre garanzia di spettacolo, è stato così nelle tre occasioni in cui hanno condiviso un ring AEW e così è stato anche stanotte con un match degno di un PPV. I due sono partiti subito su ritmi alti e subito con colpi duri finendo per perdere entrambi sangue dal volto. Kinesio tape perzona dorsale chiaramente presa di mira dal cowboy, che è andato a segno con colpi rischiosi per il collo dell’American Dragon, due tombstone tra ring e bordo ring che hanno fatto temere una fine anticipata dell’incon intervento del medico e la preoccupazione di Jeff Jarrett a bordo ring.