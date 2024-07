Wimbledon super Musetti vola in semifinale | Fritz battuto in 5 set

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Lorenzoinnel singolare maschile del torneo di2024. L’azzurro, testa di serie numero 25, nei quarti di finale batte lo statunitense Taylor, testa di serie numero 13, per 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 3-6, 6-1 in 3h257.affronterà inil serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo, che ha beneficiato del forfait dell’australiano Alex De Minaur e haato il turno senza nemmeno scendere in campo.conferma il momento eccellente di forma centrando un risultato di assoluto prestigio sull’erba dopo la finale raggiunta al Queen’s. Il carrarino, che nel 2022 aveva perso controproprio sull’erba di, coglie una splendida rivincita vincendo una maratona. “Non ho ancora realizzato quello che ho fatto.