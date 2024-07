Wimbledon Musetti sfida Fritz per la prima semifinale Slam Djokovic attende de Minaur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il tennis italiano ha vissuto ieri auna giornata agrodolce con la storicaraggiunta da Jasmine Paolini e la cocente eliminazione di Jannik Sinner; mentre oggi i fari dell’attenzione sono tutti rivolti verso Lorenzo, che va a caccia della suadella carriera. Il tennista toscano vuole continuare a sognare sull’erba londinese e se la vedrà con l’americano Taylor. Lo statunitense è riuscito a rimontare due set di svantaggio ad Alexander Zverev ed ora avrà l’occasione anche lui di conquistare la suain unoparte con i favori del pronostico, maha tutte le carte in regola per ribaltare le previsioni. Servirà il giocatore visto contro il francese Mpetshi Perricard, dove il toscano ha fatto la differenza in risposta, giocando probabilmente una delle partite migliori della carriera.