VIDEO – Martinez muove i suoi primi passi da calciatore dell’Inter!

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Josep, da ieri un, è pronto a dimostrare ai nerazzurri di essere l’uomo giusto per difendere la sua porta. IL PUNTO – Josepè stato ufficializzato, nella giornata di ieri, come un nuovo. Lo spagnolo ha raccontato le emozioni che lo accompagnano nell’inizio di tale nuova avventura. Un’esperienza, quella che farà al club meneghino, vista come l’approccio al «più grande club italiano in questo momento». L’Inter lo ha selezionato come ilideale, nel rapporto tra costi e prospettive future, per garantire una staffetta con Yann Sommer che lo porterà a diventare il futuro numero uno dei nerazzurri.al momento delle visite e della firma: ildei nerazzurri! IL– A proposito dell’approdo dell’iberico a Milano, l’Inter ha pubblicato unsul suo account X dedicato alla condivisione dei momenti in cui ilex Genoa ha svolto le visite mediche con i nerazzurri e si è successivamente recato in sede per firmare il suo nuovo contratto con il club meneghino.