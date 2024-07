Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)10 LUGLIOORE 18.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE DI LATINA E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.